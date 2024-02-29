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В США не смогли казнить 73-летнего преступника Томаса Крича

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В штате Айдахо не смогли казнить 73-летнего маньяка Томаса Юджина Крича.

Об этом информирует KiviTV.

По данным телеканала, Крич был осуждён более чем 40 лет назад, и его казнь должна была состояться при помощи смертельной инъекции.

Отмечается, что через час, отведённый на процедуру, медицинская бригада заявила, что им не удалось попасть в вену жертвы.

На данный момент администрация штата обдумывает дальнейшие действия.

26 января в Алабаме состоялась первая в истории Соединённых Штатов казнь с помощью чистого азота.

Сообщалось, что казнённый с помощью азота американец несколько минут испытывал судороги.

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