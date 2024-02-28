Песков: Россия не представляет опасности для стран, от которых не исходит угроза

Россия не представляет опасности для государств, от которых не исходит угроза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что опасения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на этот счёт беспочвенны.

«Россия не представляет никакой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией, поэтому опасения на этот счёт беспочвенны», — сказал представитель Кремля.

Как отмечал в ноябре российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия в настоящий момент взаимодействует со странами мирового большинства, которые составляют 85% населения Земли.