Экс-агент ЦРУ: слова Макрона показывают сомнение в том, что Украина продержится

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину демонстрирует, что у Парижа нет уверенности в том, что Украина долго продержится.

Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на экс-агента ЦРУ Роберта Бэра.

«Франция не уверена, что Украина сможет долго продержаться...», — сказал он.

Кроме того, Бэр назвал слова французского президента блефом, так как, по его мнению, у НАТО нет достаточных вооружений и солдат, чтобы противостоять России.

Также Макрон сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.