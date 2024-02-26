Fox News: в конгресс внесут резолюцию об отстранении Байдена от власти

Член палаты представителей США Кен Бак заявил, что в американский конгресс на рассмотрение будет внесена резолюция с призывом об отстранении от власти американского президента Джо Байдена.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что резолюция будет внесена на основании 25-й поправки к Конституции США. Соответствующая норма предусматривает запуск процесса отстранения президента от выполнения своих обязанностей, если большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что он не способен выполнять свои функции.

Как отметил Бак, наиболее значимой причиной для запуска процедуры является недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором Байден характеризуется как «пожилой человек с плохой памятью», что и помогло американскому лидеру избежать последствий из-за обвинений в ненадлежащем хранении им секретных документов.

Ранее Байден рассказал, что пообщался с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем и с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном.

Также опрос Rasmussen Reports показал, что 59% граждан США считают, что Байден теряет остроту ума.