Fox News: в конгресс внесут резолюцию об отстранении Байдена от власти
Об этом сообщает телеканал Fox News.
Уточняется, что резолюция будет внесена на основании 25-й поправки к Конституции США. Соответствующая норма предусматривает запуск процесса отстранения президента от выполнения своих обязанностей, если большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что он не способен выполнять свои функции.
Как отметил Бак, наиболее значимой причиной для запуска процедуры является недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором Байден характеризуется как «пожилой человек с плохой памятью», что и помогло американскому лидеру избежать последствий из-за обвинений в ненадлежащем хранении им секретных документов.
Ранее Байден рассказал, что пообщался с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем и с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном.
Также опрос Rasmussen Reports показал, что 59% граждан США считают, что Байден теряет остроту ума.