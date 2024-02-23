RT в Telegram
Подпишись

Эксперт Риттер: хамство Байдена отражает досаду от отсутствия контроля над Москвой

Короткая ссылка
Новые хамские высказывания главы администрации США Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина отражают разочарование Вашингтона в отсутствии контроля над Москвой.

Об этом в беседе с корреспондентами ТАСС рассказал американский военный эксперт Скотт Риттер.

По его словам, заявления Байдена не следует воспринимать как оскорбление. Они, как отметил эксперт, в большей степени выражают «крайнее раздражение».

«Потому что администрация Байдена, как и любая другая американская администрация, верит в то, что у неё должна быть способность контролировать Россию», — сказал Риттер.

При этом он подчеркнул, что «сегодня Соединённые Штаты не могут контролировать Россию».

Президент США в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско в очередной раз грубо высказался о Путине, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позором для США хамские заявления Байдена.

Позже Путин, комментируя оскорбительные высказывания Байдена в его адрес, вновь заявил, что для Москвы нынешний глава Белого дома остаётся более предпочтительным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить