RT в Telegram
Подпишись

Periódico: Кузьминов въехал в Испанию по поддельным украинским документам

Короткая ссылка
Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, въехал в Испанию по поддельному украинскому паспорту.
Periódico: Кузьминов въехал в Испанию по поддельным украинским документам
  • Gettyimages.ru

Фото соответствующего документа опубликовала газета El Periódico.

Отмечается, что поддельный документ зарегистрирован на имя 33-летнего Игоря Шевченко из Донецка.

При этом черты лица Кузьминова на фотографии изменены не были.

Об обнаружении в Испании трупа мужчины стало известно 19 февраля. Сообщалось, что убитым мог оказаться Кузьминов, однако эти данные не получили подтверждения официальных источников. О произошедшем высказались ряд чиновников в России, включая Медведева.

Газета El Mundo сообщила, что российский перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить