Periódico: Кузьминов въехал в Испанию по поддельным украинским документам

Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, въехал в Испанию по поддельному украинскому паспорту.

Фото соответствующего документа опубликовала газета El Periódico.

Отмечается, что поддельный документ зарегистрирован на имя 33-летнего Игоря Шевченко из Донецка.

При этом черты лица Кузьминова на фотографии изменены не были.

Об обнаружении в Испании трупа мужчины стало известно 19 февраля. Сообщалось, что убитым мог оказаться Кузьминов, однако эти данные не получили подтверждения официальных источников. О произошедшем высказались ряд чиновников в России, включая Медведева.

Газета El Mundo сообщила, что российский перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.