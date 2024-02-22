Periódico: Кузьминов въехал в Испанию по поддельным украинским документам
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Фото соответствующего документа опубликовала газета El Periódico.
Отмечается, что поддельный документ зарегистрирован на имя 33-летнего Игоря Шевченко из Донецка.
При этом черты лица Кузьминова на фотографии изменены не были.
Об обнаружении в Испании трупа мужчины стало известно 19 февраля. Сообщалось, что убитым мог оказаться Кузьминов, однако эти данные не получили подтверждения официальных источников. О произошедшем высказались ряд чиновников в России, включая Медведева.
Газета El Mundo сообщила, что российский перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.