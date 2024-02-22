Глава Минобороны Лекорню: Россия ведёт себя «агрессивно» в отношении ВС Франции

Французский министр обороны Себастьян Лекорню утверждает, что Россия ведёт себя «агрессивно» в отношении Вооружённых сил Франции.

Об этом он заявил в интервью радиостанции RTL.

«Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооружёнными силами», — сказал Лекорню.

По его словам, в прошлом месяце российские системы противовоздушной обороны «угрожали» сбить самолёты ВС Франции над Чёрным морем.

Кроме того, добавил министр, недавно Россия осуществила информационную атаку на одну из военных компаний, которая занимается поставками вооружения Киеву.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.