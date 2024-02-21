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Додик назвал Орбана одним из сильнейших европейских лидеров

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Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одним из сильнейших лидеров в Европе.

«Орбан — один из сильнейших современных лидеров в Европе, у него есть своя политика, в отличие от других западных политиков, у которых нет своей политики», — заявил он.

Додик отметил, что, в частности, французские и немецкие власти «следуют за кем-то».

«Единственный, у кого есть своё мнение, — это Орбан. Цель его политики — сохранить государство, народ, суверенитет и свободу. И он уважает те же ценности у других», — подчеркнул он.

Додик рассказал, что находится с Орбаном в хороших, дружеских отношениях.

Ранее советник Орбана заявил, что Будапешт пытается убедить ЕС вернуться к дипломатии с Россией.

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