В Польше пригрозили Украине новыми ограничениями в поставках сельхозпродукции
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Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat.
Как отметил Колодзейчак, в настоящий момент мяч в этом вопросе на стороне Киева.
«Либо вы договоритесь с Польшей, либо нам придётся ввести новые ограничения на ввоз украинских товаров», — подчеркнул он.
Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.
Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.