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В Польше пригрозили Украине новыми ограничениями в поставках сельхозпродукции

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Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак предупредил Украину о введении новых ограничений в поставках сельскохозяйственной продукции.
В Польше пригрозили Украине новыми ограничениями в поставках сельхозпродукции
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat.

Как отметил Колодзейчак, в настоящий момент мяч в этом вопросе на стороне Киева.

«Либо вы договоритесь с Польшей, либо нам придётся ввести новые ограничения на ввоз украинских товаров», — подчеркнул он.

Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.

Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.

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