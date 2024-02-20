Эксперт: Британия использует Украину в качестве полигона для своих разработок

Ведущий эксперт в области беспилотной авиации, главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов заявил, что Великобритания использует конфликт на Украине в качестве полигона для отработки в боевых условиях своих новых военных разработок, в частности, дронов-камикадзе.

«Что же касается британцев, они... используют конфликт на Украине не только в интересах достижения своих геополитических целей, но в том числе и для отработки в боевых условиях своих новых военных разработок», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ДНР перехватили британский БПЛА, готовившийся ударить по Мариуполю.

Также в Минобороны Британии сообщили, что передали Украине почти все свои САУ AS-90.

Кроме того, сообщалось, что Лондон может передать Киеву тысячи БПЛА с ИИ в ближайшие месяцы.