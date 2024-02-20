Эксперт: Британия использует Украину в качестве полигона для своих разработок
«Что же касается британцев, они... используют конфликт на Украине не только в интересах достижения своих геополитических целей, но в том числе и для отработки в боевых условиях своих новых военных разработок», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в ДНР перехватили британский БПЛА, готовившийся ударить по Мариуполю.
Также в Минобороны Британии сообщили, что передали Украине почти все свои САУ AS-90.
Кроме того, сообщалось, что Лондон может передать Киеву тысячи БПЛА с ИИ в ближайшие месяцы.