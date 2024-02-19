В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на модераторов конференции.
«Планировалось показать видеопослание... Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено», — передаёт агентство.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.
Также сообщалось, что глава МИД Японии Ёко Камикава провела брифинг в подвале в ходе визита в Киев.