RT в Telegram
Подпишись

В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины

Короткая ссылка
Видеопослание Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся в Токио японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено «по причинам с украинской стороны».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на модераторов конференции.

«Планировалось показать видеопослание... Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено», — передаёт агентство.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.

Также сообщалось, что глава МИД Японии Ёко Камикава провела брифинг в подвале в ходе визита в Киев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить