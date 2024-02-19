В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины

Видеопослание Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся в Токио японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено «по причинам с украинской стороны».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на модераторов конференции.

«Планировалось показать видеопослание... Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено», — передаёт агентство.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.

Также сообщалось, что глава МИД Японии Ёко Камикава провела брифинг в подвале в ходе визита в Киев.