Защита Чуркина настаивает на проведении судебного разбирательства в Аргентине
«Мы попросили судью, которая занимается вопросами гражданства, чтобы она вынесла решение», — приводит РИА Новости его слова.
Рубилар подчеркнул, что сначала судья отложила принятие решения.
«Я подал апелляцию, чтобы она вынесла решение сейчас, поскольку Чуркин хочет быть судим беспристрастным судом Аргентины», — отметил он.
Защитник рассказал, что Чуркин получит на это право при получении аргентинского гражданства.
2 февраля стало известно, что задержанного в Аргентине Чуркина украинские власти обвиняют в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы».
По словам адвоката, процесс рассмотрения запроса о выдаче Чуркина Украине приостановлен до вынесения решения о предоставлении ему убежища, вероятность экстрадиции низкая.