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Защита Чуркина настаивает на проведении судебного разбирательства в Аргентине

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Кристиан Рубилар, адвокат россиянина Игоря Чуркина, запрос о выдаче которого подала Украина, попросил суд Аргентины провести судебное разбирательство на территории этой страны.

«Мы попросили судью, которая занимается вопросами гражданства, чтобы она вынесла решение», — приводит РИА Новости его слова.

Рубилар подчеркнул, что сначала судья отложила принятие решения.

«Я подал апелляцию, чтобы она вынесла решение сейчас, поскольку Чуркин хочет быть судим беспристрастным судом Аргентины», — отметил он.

Защитник рассказал, что Чуркин получит на это право при получении аргентинского гражданства.

2 февраля стало известно, что задержанного в Аргентине Чуркина украинские власти обвиняют в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы».

По словам адвоката, процесс рассмотрения запроса о выдаче Чуркина Украине приостановлен до вынесения решения о предоставлении ему убежища, вероятность экстрадиции низкая.

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