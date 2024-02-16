Камала Харрис пообещала работать с конгрессом над поставками оружия для Украины

Администрация президента Джо Байдена настроена работать с Демократической и Республиканской партиями США, чтобы вернуться к поставкам оружия для украинской армии, заявила вице-президент Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

«В сотрудничестве с поддерживающим двухпартийным большинством в обеих палатах конгресса США мы будем работать над тем, чтобы обеспечить крайне важные вооружения и ресурсы, в которых Украина так сильно нуждается», — цитирует Харрис ТАСС.

В Белом доме ранее предупреждали, что отсутствие американской военной помощи вынуждает ВСУ экономно расходовать боеприпасы и осложняет ситуацию для Киева на всём протяжении линии фронта.

В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин отмечал, что если США действительно хотят завершить боевые действия на Украине, то необходимо прекратить поставки вооружения — и «тогда всё закончится в течение нескольких недель» и «можно договариваться о каких-то условиях».