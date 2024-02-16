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Спикер Джонсон заявил, что знал об «угрозе нацбезопасности» США ещё в январе

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Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что знает о новой «угрозе национальной безопасности» США, якобы связанной с возможным размещением Россией противоспутникового оружия в космосе, ещё с января.

Об этом пишет The Hill.

По данным издания, Джонсон выразил уверенность, что у администрации американского президента Джо Байдена есть план по борьбе с этой «угрозой».

Ранее телеканал ABC сообщил, что информацию о планах России «разместить ядерное оружие в космосе» довели до законодателей США на секретном брифинге.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уловкой США слухи о планах России по ядерному оружию в космосе.

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