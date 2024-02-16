Спикер Джонсон заявил, что знал об «угрозе нацбезопасности» США ещё в январе
Об этом пишет The Hill.
По данным издания, Джонсон выразил уверенность, что у администрации американского президента Джо Байдена есть план по борьбе с этой «угрозой».
Ранее телеканал ABC сообщил, что информацию о планах России «разместить ядерное оружие в космосе» довели до законодателей США на секретном брифинге.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уловкой США слухи о планах России по ядерному оружию в космосе.