Кирби отверг версию, что новая «угроза» США от России придумана ради Украины
- AP
- © Andrew Harnik
Во время брифинга об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Чепуха», — сказал он, комментируя такие оценки.
В Кремле ранее предположили, что Белый дом пытается «правдами и неправдами» сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег для Украины.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что такие сообщения из США вписываются в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы «занимаются злонамеренным сочинительством».