Кирби отверг версию, что новая «угроза» США от России придумана ради Украины

В Белом доме отвергают утверждения о том, что очередная «угроза нацбезопасности», якобы исходящая от России, придумана Вашингтоном для продвижения инициативы поставок оружия Украине.

Во время брифинга об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Чепуха», — сказал он, комментируя такие оценки.

В Кремле ранее предположили, что Белый дом пытается «правдами и неправдами» сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег для Украины.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что такие сообщения из США вписываются в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы «занимаются злонамеренным сочинительством».