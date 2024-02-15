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Кирби отверг версию, что новая «угроза» США от России придумана ради Украины

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В Белом доме отвергают утверждения о том, что очередная «угроза нацбезопасности», якобы исходящая от России, придумана Вашингтоном для продвижения инициативы поставок оружия Украине.
Кирби отверг версию, что новая «угроза» США от России придумана ради Украины
  • AP
  • © Andrew Harnik

Во время брифинга об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Чепуха», — сказал он, комментируя такие оценки.

В Кремле ранее предположили, что Белый дом пытается «правдами и неправдами» сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег для Украины.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что такие сообщения из США вписываются в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы «занимаются злонамеренным сочинительством».

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