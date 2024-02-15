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Польша подняла в небо самолёты из-за «активности дальней авиации России»

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Оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило, что из-за «активности дальней авиации России» было принято решение поднять в воздух польские истребители.
Польша подняла в небо самолёты из-за «активности дальней авиации России»
  • Gettyimages.ru
  • © Jozsef Soos

Об этом пишет портал Onet со ссылкой на заявление ведомства.

«Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины», — говорится в заявлении ВС Польши.

Уточняется, что была «активирована авиация Польши и союзников».

7 февраля, Польское оперативное командование уже заявляло о поднятии в воздух истребителей в связи с воздушной тревогой на Украине.

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