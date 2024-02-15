Польша подняла в небо самолёты из-за «активности дальней авиации России»
- Gettyimages.ru
- © Jozsef Soos
Об этом пишет портал Onet со ссылкой на заявление ведомства.
«Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины», — говорится в заявлении ВС Польши.
Уточняется, что была «активирована авиация Польши и союзников».
7 февраля, Польское оперативное командование уже заявляло о поднятии в воздух истребителей в связи с воздушной тревогой на Украине.