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Путин рассказал, что после интервью обсудил с Карлсоном «демонизацию России»

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Президент России Владимир Путин рассказал, что после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил с ним так называемые еврейские погромы, которые являются одним из факторов демонизации России.

Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Вопрос демонизации России, связанный с межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, должен был возникнуть во время официальной части, но [стал] одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены», — сказал президент.

Также Путин назвал хорошим факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Карлсону.

Кроме того, он допустил, что Карлсона могут арестовать в США.

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