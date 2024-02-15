Путин рассказал, что после интервью обсудил с Карлсоном «демонизацию России»
Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Вопрос демонизации России, связанный с межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, должен был возникнуть во время официальной части, но [стал] одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены», — сказал президент.
Также Путин назвал хорошим факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Карлсону.
Кроме того, он допустил, что Карлсона могут арестовать в США.