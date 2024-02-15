Путин рассказал, что после интервью обсудил с Карлсоном «демонизацию России»

Президент России Владимир Путин рассказал, что после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил с ним так называемые еврейские погромы, которые являются одним из факторов демонизации России.

Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Вопрос демонизации России, связанный с межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, должен был возникнуть во время официальной части, но [стал] одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены», — сказал президент.

Также Путин назвал хорошим факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Карлсону.

Кроме того, он допустил, что Карлсона могут арестовать в США.