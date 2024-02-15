Путин: немцы сегодня не должны нести полную ответственность за нацистскую Германию

Нынешнее поколение немцев не должно нести полную политическую ответственность за всё, что творила нацистская Германия.

Такое мнение в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил президент России Владимир Путин.

По его словам, необходимо исходить из реалий сегодняшнего дня и смотреть, кто какую политику проводит.

«Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники. И не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее. Я думаю, что это было бы несправедливо», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия предпримет все возможные усилия, чтобы пресечь и окончательно истребить нацизм.