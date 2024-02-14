Путин заявил, что не получил полного удовольствия от интервью Такеру Карлсону

Президент России Владимир Путин признал, что не получил полного удовольствия от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как рассказал Путин, он хотел бы, чтобы Карлсон вёл себя агрессивно и задавал острые вопросы. Однако журналист выбрал другую тактику и строго её придерживался, добавил российский лидер.

«Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он шёл жёстко по своему плану, и он свой план исполнил», — рассказал глава государства.

Ранее Владимир Путин назвал хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Такеру Карлсону.