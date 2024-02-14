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Путин заявил, что не получил полного удовольствия от интервью Такеру Карлсону

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Президент России Владимир Путин признал, что не получил полного удовольствия от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как рассказал Путин, он хотел бы, чтобы Карлсон вёл себя агрессивно и задавал острые вопросы. Однако журналист выбрал другую тактику и строго её придерживался, добавил российский лидер.

«Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он шёл жёстко по своему плану, и он свой план исполнил», — рассказал глава государства.

Ранее Владимир Путин назвал хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Такеру Карлсону.

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