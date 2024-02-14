France 24 опроверг выход в эфир сообщения о подготовке покушения на Макрона
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Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
Таким образом они отреагировали на появившееся в соцсетях видео якобы эфира France 24, в котором ведущий рассказал о готовившемся покушении на Макрона в Киеве.
«Мы подтверждаем, что данный отрывок — это фейк. Он никогда не был показан в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, сфабрикованный ИИ», — приводит сообщение РИА Новости.
В пресс-службе телеканала добавили, что намерены показать это видео в эфире в качестве примера «манипуляции информацией».
Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо обратился к властям Франции с призывом прекратить финансирование киевского режима и не давать Владимиру Зеленскому «ни цента».