Телеканал France 24 не выпускал сюжет об отмене визита президента Франции Эммануэля Макрона на Украину из-за предполагаемого плана покушения.

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Таким образом они отреагировали на появившееся в соцсетях видео якобы эфира France 24, в котором ведущий рассказал о готовившемся покушении на Макрона в Киеве.

«Мы подтверждаем, что данный отрывок — это фейк. Он никогда не был показан в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, сфабрикованный ИИ», — приводит сообщение РИА Новости.

В пресс-службе телеканала добавили, что намерены показать это видео в эфире в качестве примера «манипуляции информацией».

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо обратился к властям Франции с призывом прекратить финансирование киевского режима и не давать Владимиру Зеленскому «ни цента».