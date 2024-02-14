Супруга убитого президента Гаити заявила, что подвергается политпреследованиям

Жена убитого в 2021 году президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз сообщила, что подвергается политическим преследованиям со стороны властей.

«Когда невиновные требуют справедливости в Гаити, сердца всех убийц содрогаются, особенно у тех, кто находится у власти... Они убивают нас, арестовывают нас, но мы не перестанем осуждать политические преследования и запугивания, которым они нас подвергают», — написала она в соцсети X.

В ночь на 7 июля 2021 года неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Супруга президента также была ранена.

Позже Мартин Моиз рассказала о возможных заказчиках убийства супруга.

При этом газета The New York Times сообщала, что именно жена экс-президента Гаити Моиза подозревается в причастности к его убийству.