Небензя назвал западные корпорации главными бенефициарами роста цен на продукты
Об этом информирует РИА Новости.
При этом, по словам Небензи, Запад «огульно» обвиняет Россию в продовольственном кризисе.
Также постпред отметил, что данная проблема заключается в неравномерном распределении, когда на Западе накоплены избыточные запасы, а в развивающихся государствах — дефицит.
Кроме того, он подчеркнул, что на американские Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландскую Louis Dreyfus приходится от 75 до 90% глобального оборота товаров АПК.
Ранее сообщалось, почему в Германии ухудшаются потребительские и деловые настроения.
Также во Франции заявили об угрозе для фермеров из-за импорта мяса птицы с Украины.