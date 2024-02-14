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Небензя назвал западные корпорации главными бенефициарами роста цен на продукты

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что крупнейшие западные корпорации являются главными бенефициарами глобального роста цен на продукты.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом, по словам Небензи, Запад «огульно» обвиняет Россию в продовольственном кризисе.

Также постпред отметил, что данная проблема заключается в неравномерном распределении, когда на Западе накоплены избыточные запасы, а в развивающихся государствах — дефицит.

Кроме того, он подчеркнул, что на американские Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландскую Louis Dreyfus приходится от 75 до 90% глобального оборота товаров АПК.

Ранее сообщалось, почему в Германии ухудшаются потребительские и деловые настроения.

Также во Франции заявили об угрозе для фермеров из-за импорта мяса птицы с Украины.

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