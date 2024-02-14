В ФРГ подростка с Украины тяжело ранили в результате нападения на расовой почве

Украинский подросток получил тяжёлые ранения в результате нападения на него на расовой почве в немецком Меттмане.

Об этом сообщает информагентство DPA со ссылкой на полицию.

«Пятнадцатилетний украинец получил тяжёлое ранение в результате нападения на расовой почве в Меттмане под Дюссельдорфом», — передаёт РИА Новости.

Отмечается, что на подростка напали в закусочной 10 февраля.

По данным агентства, сначала неизвестный начал его оскорблять, затем ударил по голове неизвестным предметом и скрылся.

Ранее в польском Гданьске избили двух подростков с Украины.

Также в Польше заявили об увеличении преступности из-за наплыва украинских беженцев.