RT в Telegram
Подпишись

В ФРГ подростка с Украины тяжело ранили в результате нападения на расовой почве

Короткая ссылка
Украинский подросток получил тяжёлые ранения в результате нападения на него на расовой почве в немецком Меттмане.

Об этом сообщает информагентство DPA со ссылкой на полицию.

«Пятнадцатилетний украинец получил тяжёлое ранение в результате нападения на расовой почве в Меттмане под Дюссельдорфом», — передаёт РИА Новости.

Отмечается, что на подростка напали в закусочной 10 февраля.

По данным агентства, сначала неизвестный начал его оскорблять, затем ударил по голове неизвестным предметом и скрылся.

Ранее в польском Гданьске избили двух подростков с Украины.

Также в Польше заявили об увеличении преступности из-за наплыва украинских беженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить