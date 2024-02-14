В ФРГ подростка с Украины тяжело ранили в результате нападения на расовой почве
Об этом сообщает информагентство DPA со ссылкой на полицию.
«Пятнадцатилетний украинец получил тяжёлое ранение в результате нападения на расовой почве в Меттмане под Дюссельдорфом», — передаёт РИА Новости.
Отмечается, что на подростка напали в закусочной 10 февраля.
По данным агентства, сначала неизвестный начал его оскорблять, затем ударил по голове неизвестным предметом и скрылся.
Ранее в польском Гданьске избили двух подростков с Украины.
Также в Польше заявили об увеличении преступности из-за наплыва украинских беженцев.