В ХАМАС приветствовали предложение Москвы по межпалестинской встрече
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«Мы приветствуем любые межпалестинские встречи или диалог, но при условии, что диалог будет носить серьёзный характер и проходить в рамках установленных правил», — сказал он РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия предлагает провести межпалестинскую встречу для преодоления раскола.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к разрешению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.