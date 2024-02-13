В ХАМАС приветствовали предложение Москвы по межпалестинской встрече

ХАМАС приветствует предложение Москвы о проведении межпалестинской встречи для преодоления внутреннего раскола, заявил член политбюро движения Мохаммад Назал.

«Мы приветствуем любые межпалестинские встречи или диалог, но при условии, что диалог будет носить серьёзный характер и проходить в рамках установленных правил», — сказал он РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия предлагает провести межпалестинскую встречу для преодоления раскола.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к разрешению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.