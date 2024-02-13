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Посол в Тегеране опроверг утверждения Запада о поддержке Ираном России в СВО

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Заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности.

С таким заявлением в интервью с РИА Новости выступил посол России в Иране Алексей Дедов.

По его словам, санкции, которые вводятся из-за этого в отношении Тегерана, не влияют на экономические показатели исламской республики.

Дипломат добавил, что Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не нарушает международные обязательства, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и КНДР.

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