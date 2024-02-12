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Полянский: позиция США в поддержку Израиля по Газе становится менее категоричной

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Позиция США в поддержку действий Израиля в секторе Газа становится менее категоричной.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы видим, что уже сейчас американская позиция становится существенно менее категоричной в пользу Израиля», — сказал он.

При этом Полянский подчеркнул, что от «твердолобости» израильских политиков возникают элементы усталости и раздражения.

Также, по его мнению, западные дипломаты в ООН стали менее начитанными.

Ранее армия Израиля заявила, что нанесла удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа.

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