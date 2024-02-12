Полянский: позиция США в поддержку Израиля по Газе становится менее категоричной
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы видим, что уже сейчас американская позиция становится существенно менее категоричной в пользу Израиля», — сказал он.
При этом Полянский подчеркнул, что от «твердолобости» израильских политиков возникают элементы усталости и раздражения.
Также, по его мнению, западные дипломаты в ООН стали менее начитанными.
Ранее армия Израиля заявила, что нанесла удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа.