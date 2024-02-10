ЦПВС: истребители ВВС Израиля ударили по объектам в районе аэродрома Димас

Два тактических истребителя F-35 ВВС Израиля ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры военного назначения в районе аэродрома Димас.

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Двумя тактическими истребителями F-35 ВВС Израиля со стороны южной части Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесён авиационный удар четырьмя управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры военного назначения в районе аэродрома Димас», — цитирует его РИА Новости.

В результате авиаудара был нанесён материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 28 064.