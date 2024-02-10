ЦПВС: истребители ВВС Израиля ударили по объектам в районе аэродрома Димас
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Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«Двумя тактическими истребителями F-35 ВВС Израиля со стороны южной части Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесён авиационный удар четырьмя управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры военного назначения в районе аэродрома Димас», — цитирует его РИА Новости.
В результате авиаудара был нанесён материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 28 064.