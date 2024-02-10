ВС США 9 февраля нанесли удары по надводным БПЛА и ракетам хуситов в Йемене

Вооружённые силы Соединённых Штатов в пятницу, 9 февраля, нанесли удары по надводным беспилотникам и ракетам мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» на территории Йемена.

Об этом Центральное командование ВС США (СЕNTCОМ) написало в соцсети X (бывший Twitter).

«Силы CENTCOM в целях самообороны нанесли удары по двум надводным беспилотникам, четырём мобильным противокорабельным крылатым ракетам», — говорится в сообщении.

Кроме того, США нанесли удар по крылатой ракете наземного базирования.

Как утверждается, все уничтоженные ракеты готовились к запуску в сторону судов в Красном море.

Ранее стало известно об ударе американских и британских военных по территории йеменской провинции Ходейда.