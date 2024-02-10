ВС США 9 февраля нанесли удары по надводным БПЛА и ракетам хуситов в Йемене
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Об этом Центральное командование ВС США (СЕNTCОМ) написало в соцсети X (бывший Twitter).
«Силы CENTCOM в целях самообороны нанесли удары по двум надводным беспилотникам, четырём мобильным противокорабельным крылатым ракетам», — говорится в сообщении.
Кроме того, США нанесли удар по крылатой ракете наземного базирования.
Как утверждается, все уничтоженные ракеты готовились к запуску в сторону судов в Красном море.
Ранее стало известно об ударе американских и британских военных по территории йеменской провинции Ходейда.