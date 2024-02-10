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Столтенберг: НАТО должно подготовиться к конфронтации с Россией на десятилетия

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Странам — участникам НАТО следует подготовиться к возможности затяжной конфронтации с Россией, которая может растянуться на десятки лет. С заявлением об этом выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО должно подготовиться к конфронтации с Россией на десятилетия
  • РИА Новости

В беседе с газетой Welt am Sonntag Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не стремится к войне с Россией, но и исключать такой возможности не может.

«Однако мы должны вооружаться для возможного противостояния, которое может продлиться десятилетия», — цитирует генсека НАТО портал Zeit Online.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что США и ЕС будут сопротивляться любым попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине.

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