Столтенберг: НАТО должно подготовиться к конфронтации с Россией на десятилетия
- РИА Новости
В беседе с газетой Welt am Sonntag Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не стремится к войне с Россией, но и исключать такой возможности не может.
«Однако мы должны вооружаться для возможного противостояния, которое может продлиться десятилетия», — цитирует генсека НАТО портал Zeit Online.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что США и ЕС будут сопротивляться любым попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине.