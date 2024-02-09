Axios: Израиль отверг требования ХАМАС, но всё ещё готов к переговорам

Израиль ответил Египту и Катару, что отвергает требования движения ХАМАС по предложениям о сделке по освобождению заложников, но готов к переговорам.

Об этом пишет Axios со ссылкой на чиновников Израиля.

Как отмечается в материале, Израиль сообщил посредникам из Египта и Катара, что он отвергает большинство требований ХАМАС в ответ на его последнее предложение о сделке по заложникам, но готов начать переговоры на основе первоначального предложения, выдвинутого две недели назад.

Ранее движение ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Соединённые Штаты призывают Израиль обеспечить безопасность гражданских в Рафахе при планировании дальнейшего наступления.