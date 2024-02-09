Нетаньяху поручил спланировать эвакуацию жителей из Рафаха
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Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера.
Там отметили, что невозможно достичь целей конфликта в секторе Газа, не ликвидировав оставшиеся четыре батальона ХАМАС.
«Масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зоны боевых действий», — заявили в канцелярии.
По этой причине Нетаньяху поручил ЦАХАЛ и оборонным структурам внести в кабмин двойной план эвакуации населения и ликвидации батальонов ХАМАС.
Ранее он заявил, что израильские военные получили от властей страны указание готовиться к началу боёв в Рафахе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Соединённые Штаты призывают Израиль обеспечить безопасность гражданских в Рафахе при планировании дальнейшего наступления.