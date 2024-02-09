Нетаньяху поручил спланировать эвакуацию жителей из Рафаха

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил армии и Минобороны представить план эвакуации населения из Рафаха на юге сектора Газа, где остались ещё четыре батальона ХАМАС.

Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера.

Там отметили, что невозможно достичь целей конфликта в секторе Газа, не ликвидировав оставшиеся четыре батальона ХАМАС.

«Масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зоны боевых действий», — заявили в канцелярии.

По этой причине Нетаньяху поручил ЦАХАЛ и оборонным структурам внести в кабмин двойной план эвакуации населения и ликвидации батальонов ХАМАС.

Ранее он заявил, что израильские военные получили от властей страны указание готовиться к началу боёв в Рафахе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Соединённые Штаты призывают Израиль обеспечить безопасность гражданских в Рафахе при планировании дальнейшего наступления.