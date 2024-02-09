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В Еврокомиссии утверждают, что не увидели ничего нового в интервью Путина Карлсону

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что в Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
В Еврокомиссии утверждают, что не увидели ничего нового в интервью Путина Карлсону
  • AP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik

«Мы не увидели ничего нового в интервью Путина», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, в ЕК расстроились в связи с предоставлением платформы для данного интервью.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что на интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным работали два переводчика.

Песков выразил мнение, что в США будут очень внимательно изучать и анализировать интервью, которое Путин дал Карлсону.

Также представитель Кремля заявил, что Карлсон не согласовывал вопросы для интервью с Путиным.

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