В Еврокомиссии утверждают, что не увидели ничего нового в интервью Путина Карлсону
- AP
- © Gavriil Grigorov, Sputnik
«Мы не увидели ничего нового в интервью Путина», — цитирует её РИА Новости.
Кроме того, в ЕК расстроились в связи с предоставлением платформы для данного интервью.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что на интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным работали два переводчика.
Песков выразил мнение, что в США будут очень внимательно изучать и анализировать интервью, которое Путин дал Карлсону.
Также представитель Кремля заявил, что Карлсон не согласовывал вопросы для интервью с Путиным.