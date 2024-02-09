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Asia Times: США ожидают два сценария развязки украинского конфликта

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Власти Соединённых Штатов столкнутся с двумя сценариями развязки украинского конфликта. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен.
Asia Times: США ожидают два сценария развязки украинского конфликта
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Байдену, возможно, придётся столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она потерпит поражение, либо с заменой власти в Киеве, на дружественную Москве», — приводит РИА Новости заявление.

Брайен призвал западные страны попытаться найти выход из конфликта, так как передача оружия Киеву может не сработать, если некому будет его использовать.

Ранее боец ВС России с позывным Лего рассказал, что около 70% военнослужащих Вооружённых сил Украины под Донецком погибают в результате налётов российских беспилотных летательных аппаратов.

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