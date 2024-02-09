Маск планирует отказаться от мобильной связи и перейти на общение в соцсети Х

Американский предприниматель Илон Маск заявил о планах отказаться от мобильного телефона и пользоваться только принадлежащей ему социальной сетью X (бывшая Twitter).

Об этом он написал на своей странице в X.

«Через несколько месяцев я отключу свой номер телефона и буду использовать только X», — говорится в сообщении.

Маск уточнил, что намерен использовать соцсети для ведения переписок и аудио- и видеозвонков.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что Илона Маска, который занимается развитием передовых инновационных технологий, невозможно остановить в его работе.