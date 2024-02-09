Маск планирует отказаться от мобильной связи и перейти на общение в соцсети Х
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Об этом он написал на своей странице в X.
«Через несколько месяцев я отключу свой номер телефона и буду использовать только X», — говорится в сообщении.
Маск уточнил, что намерен использовать соцсети для ведения переписок и аудио- и видеозвонков.
Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что Илона Маска, который занимается развитием передовых инновационных технологий, невозможно остановить в его работе.