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Маск планирует отказаться от мобильной связи и перейти на общение в соцсети Х

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Американский предприниматель Илон Маск заявил о планах отказаться от мобильного телефона и пользоваться только принадлежащей ему социальной сетью X (бывшая Twitter).
Маск планирует отказаться от мобильной связи и перейти на общение в соцсети Х
  • AP
  • © Leon Neal/Pool Photo

Об этом он написал на своей странице в X.

«Через несколько месяцев я отключу свой номер телефона и буду использовать только X», — говорится в сообщении.

Маск уточнил, что намерен использовать соцсети для ведения переписок и аудио- и видеозвонков.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что Илона Маска, который занимается развитием передовых инновационных технологий, невозможно остановить в его работе.

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