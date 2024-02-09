Вархели: ЕС намерен передать Киеву первый платёж из фонда в марте

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели заявил, что Европейский союз намерен перевести первый платёж киевским властям из фонда для Украины в первой половине марта.

Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

«Для промежуточного финансирования... наша цель — первая половина марта... Это абсолютно необходимо, особенно учитывая то, что происходит сейчас в США», — сказал он.

Уточняется, что после первого транша оплата будет привязана к формализированному плану, предусматривающему выплаты при условии выполнения Киевом согласованных с Брюсселем реформ. Новые средства, в случае выполнения всех условий, будут поступать ежеквартально.

Ранее Bloomberg сообщило, что Киев готовится повышать налоги и сокращать бюджетные расходы.