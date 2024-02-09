Вархели: ЕС намерен передать Киеву первый платёж из фонда в марте
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Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.
«Для промежуточного финансирования... наша цель — первая половина марта... Это абсолютно необходимо, особенно учитывая то, что происходит сейчас в США», — сказал он.
Уточняется, что после первого транша оплата будет привязана к формализированному плану, предусматривающему выплаты при условии выполнения Киевом согласованных с Брюсселем реформ. Новые средства, в случае выполнения всех условий, будут поступать ежеквартально.
Ранее Bloomberg сообщило, что Киев готовится повышать налоги и сокращать бюджетные расходы.