Минобороны: Финляндия направит Украине 22-й пакет военной помощи на €190 млн
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Об этом говорится на сайте финского оборонного ведомства.
«По оценкам, стоимость обновления средств, включённых в эту партию, обойдётся Финляндии примерно в €190 млн», — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что общая сумма военной помощи, которую Финляндия предоставила Украине с февраля 2022 года, составляет €1,8 млрд.
21 декабря прошлого года стало известно, что Хельсинки направляет Украине 21-й пакет военной помощи.