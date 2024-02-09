Минобороны: Финляндия направит Украине 22-й пакет военной помощи на €190 млн

В финском Министерстве обороны сообщили, что Финляндия предоставит Украине 22-й пакет военной помощи на сумму в размере около €190 млн.

Об этом говорится на сайте финского оборонного ведомства.

«По оценкам, стоимость обновления средств, включённых в эту партию, обойдётся Финляндии примерно в €190 млн», — говорится в релизе.

В ведомстве уточнили, что общая сумма военной помощи, которую Финляндия предоставила Украине с февраля 2022 года, составляет €1,8 млрд.

21 декабря прошлого года стало известно, что Хельсинки направляет Украине 21-й пакет военной помощи.