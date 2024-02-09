Посол: Россия надеется на дальнейший отказ Израиля от поставок оружия Украине
- AP
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В интервью РИА Новости он обратил внимание на осведомлённость российской стороны касательно оказываемого на Израиль давления со стороны киевского режима и его «западных спонсоров во главе с США».
Также, по словам Викторова, заметны и очевидные попытки вбить клин между Россией и Израилем, в том числе и через «низкопробные информационные вбросы и откровенный абсурд» в западных и израильских СМИ.
«Вместе с тем мы надеемся, что Израиль сохранит взвешенный и дипломатический подход к этому вопросу и продолжит политику отказа поставлять Киеву какое-либо вооружение или его компоненты», — добавил собеседник агентства.
Помимо этого, в ходе интервью Викторов высказался о санкциях Запада, которые затруднили рост товарооборота России и Израиля.