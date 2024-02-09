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Маск согласился с мнением Путина об ошибке США по превращению доллара в оружие

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Американский предприниматель Илон Маск согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что США допустили ошибку, превратив доллар в инструмент борьбы на мировой арене.
Маск согласился с мнением Путина об ошибке США по превращению доллара в оружие
  • AP
  • © Czarek Sokolowski

Об этом Маск заявил на своей странице в соцсети X.

По его словам, Соединённые Штаты переусердствовали, когда превращали доллар в оружие.

«Это был глупый шаг», — отметил он.

Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал использование Соединёнными Штатами доллара во внешнеполитической борьбе ошибкой американского руководства.

Также Путин в интервью Карлсону высказал мнение, что Илона Маска, который занимается развитием передовых инновационных технологий, невозможно остановить в его работе.

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