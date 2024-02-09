МИД: Япония продолжит пытаться заключить мирный договор с Россией
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«Правительство Японии намерено продолжать придерживаться политики на разрешение территориального вопроса и подписание мирного договора», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим министр отметила, что японские власти получают запросы от бывших жителей Курильских островов на возобновление визитов на могилы предков.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России «наплевать на чувства японского народа» по Курилам.