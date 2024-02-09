МИД: Япония продолжит пытаться заключить мирный договор с Россией

Глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что страна намерена продолжать придерживаться политики на разрешение якобы имеющегося территориального вопроса с Россией и заключение мирного договора.

«Правительство Японии намерено продолжать придерживаться политики на разрешение территориального вопроса и подписание мирного договора», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим министр отметила, что японские власти получают запросы от бывших жителей Курильских островов на возобновление визитов на могилы предков.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России «наплевать на чувства японского народа» по Курилам.