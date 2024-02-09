Лавров назвал тщетными попытки стран Запада изолировать Россию

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что попытки стран Запада изолировать Россию на международной арене тщетны.

Об этом дипломат сказал в ходе выступления по случаю Дня дипломатического работника.

Лавров напомнил, что Запад в очередной раз попытался изолировать и «отменить» Россию.

«Тщетность этих попыток ясна любому мало-мальски нормальному наблюдателю, специалисту, всем тем, кто хотя бы следит за развитием ситуации», — отметил он.

Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что количество зарубежных контактов президента России Владимира Путина демонстрирует, что попытки Запада изолировать страну провалились.