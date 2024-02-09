Лавров назвал тщетными попытки стран Запада изолировать Россию
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Об этом дипломат сказал в ходе выступления по случаю Дня дипломатического работника.
Лавров напомнил, что Запад в очередной раз попытался изолировать и «отменить» Россию.
«Тщетность этих попыток ясна любому мало-мальски нормальному наблюдателю, специалисту, всем тем, кто хотя бы следит за развитием ситуации», — отметил он.
Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что количество зарубежных контактов президента России Владимира Путина демонстрирует, что попытки Запада изолировать страну провалились.