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Лавров назвал тщетными попытки стран Запада изолировать Россию

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что попытки стран Запада изолировать Россию на международной арене тщетны.
Лавров назвал тщетными попытки стран Запада изолировать Россию
  • globallookpress.com

Об этом дипломат сказал в ходе выступления по случаю Дня дипломатического работника.

Лавров напомнил, что Запад в очередной раз попытался изолировать и «отменить» Россию.

«Тщетность этих попыток ясна любому мало-мальски нормальному наблюдателю, специалисту, всем тем, кто хотя бы следит за развитием ситуации», — отметил он.

Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что количество зарубежных контактов президента России Владимира Путина демонстрирует, что попытки Запада изолировать страну провалились.

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