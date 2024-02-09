Путин: внешнеполитическая философия КНР не является агрессивной

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что внешнеполитическая философия Китая не является агрессивной.

Путин назвал «страшилками» заявления о якобы агрессивной риторике Китая.

Российский лидер добавил, что Россия привыкла к совместному существованию с Китаем на протяжении веков.

«Внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, внешнеполитическая мысль Китая всегда ищет — ищет компромисс, и мы это видим», — заключил Путин.

Ранее стало известно, что в ходе разговора Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стороны обсудили в том числе ситуацию на Украине, а также председательство России в БРИКС.

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что Россия и КНР должны вместе противостоять внешнему вмешательству.