ООН: четыре года нужно на уборку скопившихся в секторе Газа 12 млн т мусора

В докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) говорится, что четыре года потребуется на то, чтобы убрать с улиц сектора Газа скопившиеся 12 млн т мусора.

«Количество мусора и обломков разрушенных домов в секторе Газа превышает 12 млн т. С учётом возможностей нынешней администрации анклава на их вывоз потребуется более четырёх лет», — цитирует документ ТАСС.

В управлении добавили, что к настоящему моменту в анклаве свыше 650 тыс. человек потеряли своё жилье и им просто некуда будет вернуться даже в случае немедленного прекращения конфликта.

Ранее в ВОЗ заявили, что угроза голода в Газе усиливается с каждым днём.