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ООН: четыре года нужно на уборку скопившихся в секторе Газа 12 млн т мусора

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В докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) говорится, что четыре года потребуется на то, чтобы убрать с улиц сектора Газа скопившиеся 12 млн т мусора.
ООН: четыре года нужно на уборку скопившихся в секторе Газа 12 млн т мусора
  • AP
  • © Adel Hana

«Количество мусора и обломков разрушенных домов в секторе Газа превышает 12 млн т. С учётом возможностей нынешней администрации анклава на их вывоз потребуется более четырёх лет», — цитирует документ ТАСС.

В управлении добавили, что к настоящему моменту в анклаве свыше 650 тыс. человек потеряли своё жилье и им просто некуда будет вернуться даже в случае немедленного прекращения конфликта.

Ранее в ВОЗ заявили, что угроза голода в Газе усиливается с каждым днём.

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