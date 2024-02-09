ООН: четыре года нужно на уборку скопившихся в секторе Газа 12 млн т мусора
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«Количество мусора и обломков разрушенных домов в секторе Газа превышает 12 млн т. С учётом возможностей нынешней администрации анклава на их вывоз потребуется более четырёх лет», — цитирует документ ТАСС.
В управлении добавили, что к настоящему моменту в анклаве свыше 650 тыс. человек потеряли своё жилье и им просто некуда будет вернуться даже в случае немедленного прекращения конфликта.
Ранее в ВОЗ заявили, что угроза голода в Газе усиливается с каждым днём.