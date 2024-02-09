WSJ после интервью Путина Карлсону призвала к освобождению Гершковича

Газета The Wall Street Journal выпустила заявление о том, что надеется на скорое освобождение осуждённого в России за шпионаж журналиста Эвана Гершковича после публикации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

В ходе интервью Путин не исключил вероятности освобождения Гершковича на основе договорённостей российских и американских спецслужб.

«Мы рады видеть желание России заключить сделку, которая вернёт Эвана домой, и надеемся, что это приведёт к его скорейшему освобождению...» — заявили в WSJ.

Также Путин заявил, что есть определённые условия, которые обсуждаются по партнёрским каналам между спецслужбами.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта 2023 года за шпионаж.

В декабре прошлого года глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США продолжат обсуждать с Россией вопросы по обмену Эвана Гершковича и осуждённого Пола Уилана.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении на родину американцев.