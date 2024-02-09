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Путин — Карлсону: слава богу, что вас не взяли в ЦРУ

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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что знает о том, что американский журналист Такер Карлсон раньше хотел работать в Центральном разведывательном управлении США. Как напомнил сам президент России, он сам работал в советской разведке.

«Организация (ЦРУ. — RT), в которой, как я понимаю, вы когда-то хотели работать. Может быть, слава богу, что вас не взяли. Хотя это серьёзная организация, я понимаю, мои бывшие коллеги, в том смысле, я работал в Первом главном управлении — это разведка Советского Союза. Они были нашими оппонентами всегда», — сказал президент, обращаясь к Карлсону.

Президент, комментируя взрывы на «Северных потоках», отметил, что у ЦРУ нет алиби.

RT публикует запись интервью.

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