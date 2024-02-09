Королева Камилла сообщила, что Карл III чувствует себя очень хорошо
Об этом заявила его супруга королева Камилла.
«Он очень хорошо себя чувствует, учитывая обстоятельства. Он очень тронут всеми письмами и сообщениями от людей, которые приходят ему отовсюду», — цитирует её ТАСС.
По словам Камиллы, это «очень ободряет».
Ранее премьер Британии Риши Сунак заявил о шоке из-за рака у британского короля Карла III.
Также стало известно, что принц Уильям может взять на себя ряд публичных обязанностей Карла III.
Ранее у короля Британии Карла III был выявлен рак.