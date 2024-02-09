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Королева Камилла сообщила, что Карл III чувствует себя очень хорошо

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Король Великобритании Карл III, у которого ранее был диагностирован рак, чувствует себя очень хорошо.

Об этом заявила его супруга королева Камилла.

«Он очень хорошо себя чувствует, учитывая обстоятельства. Он очень тронут всеми письмами и сообщениями от людей, которые приходят ему отовсюду», — цитирует её ТАСС.

По словам Камиллы, это «очень ободряет».

Ранее премьер Британии Риши Сунак заявил о шоке из-за рака у британского короля Карла III.

Также стало известно, что принц Уильям может взять на себя ряд публичных обязанностей Карла III.

Ранее у короля Британии Карла III был выявлен рак.

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