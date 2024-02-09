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Пентагон: США ликвидировали 40 боевиков в ходе ударов в Ираке и Сирии

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Американские войска в ходе ударов по Ираку и Сирии ликвидировали 40 боевиков.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«По предварительным данным, в результате ударов США по семи объектам... были убиты или ранены более 40 боевиков, связанных с иранскими прокси-группировками», — цитирует его ТАСС.

Райдер отметил, что власти США «продолжат принимать необходимые меры» для защиты своих граждан.

Ранее силы Центрального командования США заявили, что 7 февраля ударом по Ираку был уничтожен командир «Катаиб Хезболлы».

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