Пентагон: США ликвидировали 40 боевиков в ходе ударов в Ираке и Сирии
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«По предварительным данным, в результате ударов США по семи объектам... были убиты или ранены более 40 боевиков, связанных с иранскими прокси-группировками», — цитирует его ТАСС.
Райдер отметил, что власти США «продолжат принимать необходимые меры» для защиты своих граждан.
Ранее силы Центрального командования США заявили, что 7 февраля ударом по Ираку был уничтожен командир «Катаиб Хезболлы».