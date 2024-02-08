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МИД: Россия готова предоставить площадку для переговоров Израиля и ХАМАС

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Россия готова предоставить площадку для переговоров Израиля и палестинского движения ХАМАС по обмену удерживаемыми лицами. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
МИД: Россия готова предоставить площадку для переговоров Израиля и ХАМАС
  • AP
  • © Sam McNeil

По его словам, Россия никому ничего не навязывает, но готова предложить место, где стороны конфликта могли бы чувствовать себя комфортно.

«Думаю, Москва — удобная площадка для многих вовлечённых в те или иные проблемные конфликтные ситуации, мы всегда готовы», — приводит ТАСС заявление Богданова.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что власти Израиля никогда не пойдут на предложенный ХАМАС план прекращения огня, который подразумевает вывод сил израильской армии с территории сектора Газа.

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