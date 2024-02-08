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Глава парламента Крыма Константинов: США превращают Украину в пустыню

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что стратегия США в отношении Украины в конечном счёте превратит эту страну в пустыню.

По его словам, у Запада в отношении Украины есть «только жёсткая целесообразность».

«То, что выгодно Западу, то и правило. Согласно этим их правилам и стратегии, гибнут десятки тысяч украинцев, а их страна превращается в пустыню», — цитирует Константинова РИА Новости.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что большинство американцев поддерживают Украину.

При этом конгрессмен Джим Джордан заявил, что большинство американцев не поддерживают транши Украине.

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