Посол Мешков: у Парижа нет явных возможностей по установлению мира на Украине
По его словам, бывшие лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель признались, что пошли на заключение Минских соглашений, однако никогда не собирались их выполнять.
«Поэтому какого-то особого доверия к европейцам, в том числе к французам, это не добавляет», — цитирует дипломата РИА Новости.
Также Мешков заявил, что любые поставки оружия в зону конфликта рассматриваются Москвой как «красная линия».
Кроме того, посол добавил, что объяснения Франции о наёмниках на Украине доходят до смешного.