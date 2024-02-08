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Посол Мешков: у Парижа нет явных возможностей по установлению мира на Украине

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Не видно, что Франция может сделать для урегулирования конфликта на Украине, а история с Минскими соглашениями не добавила доверия, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.

По его словам, бывшие лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель признались, что пошли на заключение Минских соглашений, однако никогда не собирались их выполнять.

«Поэтому какого-то особого доверия к европейцам, в том числе к французам, это не добавляет», — цитирует дипломата РИА Новости.

Также Мешков заявил, что любые поставки оружия в зону конфликта рассматриваются Москвой как «красная линия».

Кроме того, посол добавил, что объяснения Франции о наёмниках на Украине доходят до смешного.

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