RT в Telegram
Подпишись

Экс-разведчик Риттер: интервью Путина Карлсону станет ударом по русофобии в США

Короткая ссылка
Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет «величайшим ударом» по русофобии, которой пропитано американское общество.

С таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье на сайте Scottritterextra.

«Это потрясёт русофобию в Америке до основания и тем самым, будем надеяться, заложит основу для более широкого обсуждения американо-российских отношений», — сказал Риттер.

Это, по его словам, может вывести Америку из траектории конфликта, исключив возможность ядерной войны.

Ранее Риттер заявил, что интервью Путина Карлсону станет информационной бомбой.

Также стало известно, что интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина Карлсону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить