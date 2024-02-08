Экс-разведчик Риттер: интервью Путина Карлсону станет ударом по русофобии в США

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет «величайшим ударом» по русофобии, которой пропитано американское общество.

С таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье на сайте Scottritterextra.

«Это потрясёт русофобию в Америке до основания и тем самым, будем надеяться, заложит основу для более широкого обсуждения американо-российских отношений», — сказал Риттер.

Это, по его словам, может вывести Америку из траектории конфликта, исключив возможность ядерной войны.

Ранее Риттер заявил, что интервью Путина Карлсону станет информационной бомбой.

Также стало известно, что интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина Карлсону.